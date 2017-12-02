2018世界杯分组抽签结果揭晓

哈通社/阿斯塔纳12月2日 -- 2018年俄罗斯世界杯足球赛分组抽签仪式12月1日在莫斯科克里姆林宫举行。32支参赛球队分组结果揭晓，世界杯揭幕战将在东道主俄罗斯与沙特阿拉伯之间展开。

俄罗斯总统普京、国际足联主席因凡蒂诺、32支参赛球队教练，以及贝利、罗纳尔多、马特乌斯等世界级球星，约1000多名嘉宾出席了抽签仪式。

普京在抽签仪式开始前致辞说，俄罗斯期待世界杯，相信此届世界杯将推动足球运动在俄罗斯和全世界，尤其是在年轻人中的发展。

国际足联主席因凡蒂诺对俄罗斯7年来的筹备工作表示感谢，希望2018俄罗斯世界杯期间，全世界球迷能够乐享足球的快乐。

在抽签仪式上，德国球星、世界杯历史最佳射手克洛泽代表2014世界杯冠军德国队，将大力神杯移交给俄罗斯。值得一提的是，这座象征世界足球界最高荣誉的奖杯从今年9月开始先后在俄罗斯24个城市以及世界50多个国家进行巡回展出，让全世界喜欢足球运动的人一睹它的风采。

与上届抽签不同，本届32支球队的分档不按照球队所属大洲，而完全以FIFA国家队世界排名顺序为依据，更加公平。

2018年俄罗斯世界杯决赛阶段32强分组结果如下：



A组：俄罗斯、沙特、埃及、乌拉圭；



B组：葡萄牙、西班牙、摩洛哥、伊朗



C组：法国、澳大利亚、秘鲁、丹麦；



D组：阿根廷、冰岛、克罗地亚、尼日利亚



E组：巴西、瑞士、哥斯达黎加、塞尔维亚；



F组：德国、墨西哥、瑞典、韩国；



G组：比利时、英格兰、突尼斯、巴拿马。



H组：波兰、哥伦比亚、塞内加尔、日本。



据悉，2018世界杯将于2018年6月14日至7月15日在俄罗斯11座城市举办。目前，第一阶段已售出74万张球票，第二阶段售票工作将于12月5日开始。