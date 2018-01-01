纳扎尔巴耶夫总统发表2018年新年贺词

哈通社/阿斯塔纳/1月1日 -- 新年前夕，纳扎尔巴耶夫总统通过电视直播发表了2017年新年贺词，向全国人民致以新年的祝福。

全文如下：

尊敬的同胞们！过一会儿我们将迈入新的一年，迎接即将到来的2018年。新年是每个人都热切地等待和充满善意、充满希望和真诚的节日。

2017年在独立史册上留下了一些特殊的事件。这一年，我们对宪法进行修改，为国家管理体系改善迈出了重要的步骤。确定了国家未来发展，走向"精神文明复兴"道路。

在这一年，我们在政治、经济和体育领域举行了具有重要意义的多个国际活动。哈萨克斯坦为地区和全球和平与稳定发展作出了重要贡献。

2017年，来自全球各地的运动员集聚阿拉木图冬季大学生运动会。而盛大的阿斯塔纳世博会使提高了哈萨克斯坦的尊严和声誉。此外，我们成功举行了所有穆斯林国家领导人出席的会议。

今年，我们已成为拥有1800万人口的国家。

尊敬的哈萨克斯坦人民！在全国人民共同的努力下，我们取得了卓越的成就和创造性的胜利。我希望即将到来的2018年为我们带来新的动力，帮助我们在未来一年建设繁荣的哈萨克斯坦。

哈萨克斯坦在新的一年开始履行联合国安理会轮值主席国职责。这对年轻的国家来说极大的荣誉和重大的责任。此外，我们将迎来哈萨克斯坦首都迁移至阿斯塔纳20周年。

新的一年，我们将继续努力，不断提高人民的生活水平，促进经济的持续发展。

真诚的祝愿所有同胞，新年快乐！

【编译：小穆】