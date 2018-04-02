"哈萨克小姐-2018"冠军娜比拉接受哈通社记者采访

哈通社/阿克套/4月2日--"哈萨克小姐-2018"冠军头衔获得者、曼吉斯套州佳丽娜比拉•拉克穆江1日接受了接受哈通社记者采访。

记者：娜比拉，恭喜您赢得"哈萨克小姐"桂冠。首先请为大家介绍一下自己吧。



娜比拉：我1997年出生在阿克套市，现在在欧亚国立大学历史系就读。我有很多梦想，并一直走在实现梦想的道路上。







记者：您是如何参加"哈萨克小姐"大赛的？有人推荐过吗？



娜比拉：参加"哈萨克小姐"大赛是我的个人意愿。去年我就想报名参加比赛，可是我没有来得及，当时报名时间已经过了。那个时候我就下决心今年一定要参加比赛。就这样，一切都来的非常适时。



记者：比赛时如何进行的？您想为下一届参赛者提出什么样的建议？



娜比拉：比赛分为三个阶段：才艺表演、走秀、知识问答。今年的参赛者很多都来自曼吉斯套州。或许是我的运气好，赢得了这次比赛。我想对下一届参赛者们说，一定要做真实的自己，要证明自己的潜力。我从初中开始就会参加各种选美比赛，也获得过很多奖牌。



记者：目前有很多选美大赛比如"哈萨克斯坦小姐"大赛等，您为什么选择参加了"哈萨克小姐"大赛呢？



娜比拉："哈萨克小姐"选美大赛是一项反映国家价值观和传统文化的比赛。比赛也是因此而著名。曼吉斯套州几乎保留了哈萨克所有的传统文化，因此，我也从小受到艺术的熏陶。我可以选择"哈萨克斯坦小姐"大赛，但是它更多的偏向于现代风格。







记者：您在比赛中为观众献上了一曲哈萨克传统民歌，配上冬不拉的美妙旋律，我认为您表演的非常成功。您在此之前专门接受过音乐方面的教育吗？



娜比拉：谢谢。为了参加此次选美大赛，我很早就开始准备了各项工作。此前，我就决定要在比赛中要演奏一曲冬不拉或者唱一首民歌。我并没有专门接受过音乐方面的教育。我想感谢我的父母，他们为此一直在为我提供各种建议。



记者：您目前就读于历史专业，但是您的艺术细胞也非常突出。您未来想做什么工作呢？



娜比拉：我并没有想过以后要从事艺术方面的工作。我现在的目标就是学好现在的专业，以后就读研究生，从事教育方面的工作。











记者：您目前单身吗？何时有打算的结婚呢？



娜比拉：我并不隐瞒，我目前不是单身。但是也还没有结婚的打算。



记者：您有自己的人生原则吗？



娜比拉：我的人生原则就是要学会保持耐心。在任何情况下我都会尽量保持这个原则。



记者：做明星的感觉怎么样呢？您此时此刻最想感谢谁？



娜比拉：一夜之间成为明星的感觉很有意思。但我并不认为自己是明星。说实话，我到现在为止都不敢相信自己获得了哈萨克小姐头衔。我不知道要如何表达这种感觉。我要感谢的人太多太多。我想感谢此次活动的组织方巴燕•玛克萨特克兹、以及我的导师和学校教师们给与我的支持。



记者：感谢您接受访问！











【编译：达娜】