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    12:11, 03 四月 2018 | GMT +6

    国家经济部预测2018年石油价格

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    哈通社/阿斯塔纳/4月3日 - 在3日举行的政府工作会议上，国家经济部部长提穆尔•苏莱曼诺夫就2018年主要宏观指标和预算参数的预测进行了说明，并预计2018年国际油价将维持在55美元/桶的区间。

    苏莱曼诺夫称，2017年我国名义国内生产总值为52.4万亿坚戈，实际增长率为4.0%。

    2018年1-2月我国经济增速为4%，而对石油价格的未来预计将从45美元/桶提升至55美元/桶。

    金属价格指数增长0.4%。

    美元兑坚戈汇率稳定在1:340左右。

    据其介绍，基于2017年的总体数据，预计2018年我国名义国内生产总值将达到57.2万亿，比去年8月的预计高出1.3万亿。
    国内生产总值增长预期将不低于3.8%。

    人均国内生产总值将增至9200美元。

    受加工业高增长预期的影响，预计工业增长率将达3.3%。

    根据能源部的预计，2018年石油产量将在8700万吨。

    考虑到经济增长及国际油价上涨等因素，我国出口总额预计将达540亿美元，进口额达340亿美元。

    通货膨胀率将维持在5.0~7.0%之间。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    政府 石油 经济 国家经济部 黄金储备
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