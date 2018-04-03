国家经济部预测2018年石油价格

哈通社/阿斯塔纳/4月3日 - 在3日举行的政府工作会议上，国家经济部部长提穆尔•苏莱曼诺夫就2018年主要宏观指标和预算参数的预测进行了说明，并预计2018年国际油价将维持在55美元/桶的区间。

苏莱曼诺夫称，2017年我国名义国内生产总值为52.4万亿坚戈，实际增长率为4.0%。



2018年1-2月我国经济增速为4%，而对石油价格的未来预计将从45美元/桶提升至55美元/桶。



金属价格指数增长0.4%。



美元兑坚戈汇率稳定在1:340左右。



据其介绍，基于2017年的总体数据，预计2018年我国名义国内生产总值将达到57.2万亿，比去年8月的预计高出1.3万亿。

国内生产总值增长预期将不低于3.8%。



人均国内生产总值将增至9200美元。



受加工业高增长预期的影响，预计工业增长率将达3.3%。



根据能源部的预计，2018年石油产量将在8700万吨。



考虑到经济增长及国际油价上涨等因素，我国出口总额预计将达540亿美元，进口额达340亿美元。



通货膨胀率将维持在5.0~7.0%之间。



【编译：木合塔尔·木拉提】