国家经济部部长公布我国2018年第一季度社会经济发展指标

哈通社/阿斯塔纳/4月17日 -- 哈萨克斯坦国家经济部部长提穆尔•苏莱曼诺夫17日表示，今年3月份，哈萨克斯坦人均每月名义工资为15.32万坚戈，增长2.4%。

消息称，就2018年第一季度社会经济发展指标进行汇报的国家经济部部长苏莱曼诺夫还透露了我国失业率以及人均工资情况。



"目前劳动力市场表现稳定。今年3月，我国失业率保持在4.9%。人均收入出现增长趋势，人均每月名义工资增长2.4%，达15.32万坚戈。" 苏莱曼诺夫说。



苏莱曼诺夫还指出，2018年第一季度社会经济发展指标显示出良好趋势。



"2018年3月，哈萨克斯坦国内生产总值（GDP）增速为4.1%，2017年同期该数据为3.6%。这一增长趋势与我国工业、农业以及服务业的增长有关。此外，国内生产总值的增长的原因也与投资增长和低通胀率有关。自年初以来通货膨胀率达1.8%，较去年同期减少0.5%。国内通货膨胀率为6.6%"国家经济部部长说。



据部长透露，2018年3月，哈萨克斯坦外汇储备增长1.5%，达944亿美元。



【翻译：冰山】