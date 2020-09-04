20:49, 04 9月 2020 | GMT +6
2019-2020年度哈萨克斯坦向中国出口小麦32万吨
哈通社/努尔苏丹/9月4日 —— 据农业部消息，2019-2020销售年度（2019年7月1日-2020年6月30日），哈萨克斯坦共出口486万吨小麦。其中，出口乌兹别克斯坦220万吨、塔吉克斯坦95.82万吨、俄罗斯45.34万吨、阿富汗41.09万吨、中国32.05万吨、土库曼斯坦10.65万吨、吉尔吉斯斯坦9.2万吨。
2020-2021销售年度（2020年7月1日-2021年6月30日），截至目前，哈萨克斯坦已出口小麦64.88万吨。其中，出口乌兹别克斯坦45.4万吨、塔吉克斯坦8.45万吨、中国5.13万吨、俄罗斯3.42万吨、阿富汗1.42万吨、吉尔吉斯斯坦0.42万吨、土库曼斯坦0.26万吨、伊朗0.19万吨。
农业部部长奥玛若夫此前表示，2020-2021年度，哈萨克斯坦预计将出口粮食（含面粉）750-800万吨，较上年增加100-150万吨。
据农业部预测，2020年哈萨克斯坦粮食总收成为1800万吨，其中1000-1050万吨供应国内市场，其余用于出口。
截止8月1日，哈粮食结转库存约300万吨。其中，农业生产者库存150万吨；粮食收购企业110万吨；面粉生产企业36.42万吨。