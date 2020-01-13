2019年哈农业固定资产投资近4300亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/1月13日 -- 农业部发布消息称，2019年1-11月，哈萨克斯坦农业固定资产投资约4290亿坚戈，较上年同期增长37.3%。其中，77%以上为投资者和企业主自有资金。

农业领域投资最多的地区为北哈州，达930亿坚戈，占全国农业总投资的21.8%，其后依次为阿克莫拉州、库斯塔奈州、巴甫洛达尔州和突厥斯坦州。

2019年，哈农业领域引资方面进展顺利。托卡耶夫总统访问德国期间，两国农业主管部门签署联合声明；政府总理马明访问美国期间，双方签署关于美国泰森食品公司和维蒙特工业公司在哈投资建设肉类加工、灌溉设备生产企业的协议；哈农业部长奥马洛夫与阿根廷、格鲁吉亚、德国、伊朗、中国、爱沙尼亚等国农业主管部门签署农工综合体领域发展合作文件，与阿富汗、孟加拉国、埃及、印度尼西亚、土耳其、沙特等国政府代表及部分全球知名公司负责人举行会谈。此外，奥还与乌兹别克斯坦农业部长签署促进合作路线图，与法国拉克塔里斯（Lactalis）、达能（Danone）公司达成战略合作伙伴协议以及在哈设立“农场主培训班”协议。