2019全球竞争力指数 哈萨克斯坦位居第55位

哈通社/努尔-苏丹/10月10日 -- 在2019年全球竞争力指数中，新加坡成为最具竞争力的经济体， 哈萨克斯坦排名55位。

世界经济论坛周三（9日）发布《2019年全球竞争力报告》。

《全球竞争力报告》是一份由世界经济论坛所出版的年度报告，一般于每年9月底推出。

竞争力排名基于«全球竞争力指数（GCI）»，该指数由制度、基础设施、宏观经济环境、商品市场效率等12个类别的103项指标组成，对141个经济体的竞争力状况进行分析。

每项指标采取0-100分的计分制度，可以展示一个经济体距离理想状态或者«满分»竞争力之间的差距。

新加坡综合得分84.8分（满分100分），成为距离竞争力满分最近的国家。

哈萨克斯坦的综合得分为62.9分。相比2018年，哈萨克斯坦的综合得分增长了1.1份，全球排名则上升了4位。

欧亚大陆的竞争力排名最高的是俄罗斯联邦（第43位），其次是哈萨克斯坦（第55位）和阿塞拜疆（第58位）。

报告称，关注金融发展和创新能力将推进结构变革，有助于该地区实现更高的竞争力表现。