2019年全球“法治指数”公布 哈萨克斯坦排名第65位

哈通社/努尔-苏丹/4月18日 -- 由独立机构"全球正义项目"近期公布的《2019年全球正义项目法治指数》报告,哈萨克斯坦法治指数为0.52,在被评估的126个国家与地区中位居第65位;在东欧和中亚13个国家中排名第4位。

全球正义项目(World Justice Project)成立于2006年,由美国律师协会联合国际律师协会、泛美律师协会、泛太平洋律师协会等律师组织发起,总部设在美国首都华盛顿,其宗旨是"致力促进全球法治",并推出法治指数(Rule of Law Index),以此评估各国在法治建设及遵守法律方面的情况,该指数每年编制一次。



全球正义项目每年公布的法治指数是得到世界各国响应、作为衡量一国法治状况的重要"量化"标准和趋于完善的评估体系 。



法治指数考量八个方面的情况,包括对政府权力的制约(Constraints on Government Powers)、没有腐败(Absence of Corruption)、开放政府(Open Government)、基本权利(Fundamental Rights)、秩序与安全(Order & Security)、监管执法(Regulatory Enforcement)、民事正义(Civil Justice)和刑事正义(Criminal Justice)。



在定量评估的方法基础上,法治指数详细和全面说明各国在实践中遵守法治的程度,并由此综合评定排名表,得分1最好,0最差。





在法治指数中,哈萨克斯坦排名65,总得分0.52分,比2018年上升0.01,排名也提升两位。



在分项指标方面,哈萨克斯坦的得分如下:



政府权力的制约得0.43分,在全球排名中排100位,在东欧和中亚排8位



没有腐败得0.47分,在全球排名中排61位,在东欧和中亚排4位



政府公开得0.47分,在全球排名中排75位,在东欧和中亚排9位



基本权利得0.46分,在全球排名中排95位,在东欧和中亚排10位



秩序与安全得0.78分,在全球排名中排37位,在东欧和中亚排7位



监管执法得0.51分,在全球排名中排63位,在东欧和中亚排2位



民事正义得0.59分,在全球排名中排44位,在东欧和中亚排2位



刑事正义得0.44分,在全球排名中排69位,在东欧和中亚排7位



根据2019年指数,全球126个国家中排名前三位的国家为丹麦(0.90)、挪威(0.89)和芬兰(0.87),末三位的国家为刚果民主共和国(0.33)、柬埔寨(0.32)和委内瑞拉(0. 28)。



乌克兰名列第77位(0.50)、白俄罗斯第66位(0.52)、吉尔吉斯斯坦第85位(0.48)、土耳其第109位(0.42)、乌兹别克斯坦第94位(0.46),而中国和俄罗斯分别以0.49和0.47的指数名列第82位和88位。



2019年的法治指数显示,从全球来看,指数退步的国家多于进步的国家、对政府权力的制约则有减弱的趋势,从好的方面来说,腐败情况有所减轻。



【编译:木合塔尔·木拉提】