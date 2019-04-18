2019年全球“法治指数”公布 哈萨克斯坦排名第65位

哈通社/努尔-苏丹/4月18日 -- 由独立机构"全球正义项目"近期公布的《2019年全球正义项目法治指数》报告，哈萨克斯坦法治指数为0.52，在被评估的126个国家与地区中位居第65位；在东欧和中亚13个国家中排名第4位。

全球正义项目（World Justice Project）成立于2006年，由美国律师协会联合国际律师协会、泛美律师协会、泛太平洋律师协会等律师组织发起，总部设在美国首都华盛顿，其宗旨是"致力促进全球法治"，并推出法治指数（Rule of Law Index），以此评估各国在法治建设及遵守法律方面的情况，该指数每年编制一次。



全球正义项目每年公布的法治指数是得到世界各国响应、作为衡量一国法治状况的重要"量化"标准和趋于完善的评估体系 。



法治指数考量八个方面的情况，包括对政府权力的制约（Constraints on Government Powers）、没有腐败（Absence of Corruption）、开放政府（Open Government）、基本权利（Fundamental Rights）、秩序与安全（Order & Security）、监管执法（Regulatory Enforcement）、民事正义（Civil Justice）和刑事正义（Criminal Justice）。



在定量评估的方法基础上，法治指数详细和全面说明各国在实践中遵守法治的程度，并由此综合评定排名表，得分1最好，0最差。





在法治指数中，哈萨克斯坦排名65，总得分0.52分，比2018年上升0.01，排名也提升两位。



在分项指标方面，哈萨克斯坦的得分如下：



政府权力的制约得0.43分，在全球排名中排100位，在东欧和中亚排8位



没有腐败得0.47分，在全球排名中排61位，在东欧和中亚排4位



政府公开得0.47分，在全球排名中排75位，在东欧和中亚排9位



基本权利得0.46分，在全球排名中排95位，在东欧和中亚排10位



秩序与安全得0.78分，在全球排名中排37位，在东欧和中亚排7位



监管执法得0.51分，在全球排名中排63位，在东欧和中亚排2位



民事正义得0.59分，在全球排名中排44位，在东欧和中亚排2位



刑事正义得0.44分，在全球排名中排69位，在东欧和中亚排7位



根据2019年指数，全球126个国家中排名前三位的国家为丹麦（0.90）、挪威（0.89）和芬兰（0.87），末三位的国家为刚果民主共和国（0.33）、柬埔寨（0.32）和委内瑞拉（0. 28）。



乌克兰名列第77位（0.50）、白俄罗斯第66位（0.52）、吉尔吉斯斯坦第85位（0.48）、土耳其第109位（0.42）、乌兹别克斯坦第94位（0.46），而中国和俄罗斯分别以0.49和0.47的指数名列第82位和88位。



2019年的法治指数显示，从全球来看，指数退步的国家多于进步的国家、对政府权力的制约则有减弱的趋势，从好的方面来说，腐败情况有所减轻。



【编译：木合塔尔·木拉提】