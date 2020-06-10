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    13:02, 10 六月 2020 | GMT +6

    2019年国家已帮助超过70万名社会弱势群体偿还贷款

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    哈通社/努尔苏丹/6月10日--哈萨克斯坦财务部部长耶尔乌兰·加玛吾巴耶夫向马吉利斯（议会下院）汇报了2019年国家预算的执行情况。

    耶尔乌兰·加玛吾巴耶夫在马吉利斯全体会议上说：«根据哈萨克斯坦总统的指示，国家预算偿还了71.6万名社会弱势群体在二级银行和小额信贷组织中的无抵押消费贷款。约有5.6万家中小企业和75万多名自然人因受益于税收特赦而免除处罚和罚款，但仍须支付基本债务。»

    据他介绍，国家预算的执行是根据以下指标。

    部长说：«国家预算收入为10.6万亿坚戈，执行率为100.4％。支出12万亿坚戈，占比99.9％。社会支出与2018年相比增长了22％，达到5.2万亿坚戈。»

    加玛吾巴耶夫补充说：«这是国家预算总额的43％。预算赤字为1.3万亿坚戈，占GDP的1.9％。哈萨克斯坦的债务水平仍处于安全范围之内。

    值得一提的是，2019年6月26日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫签署了《关于减轻哈萨克斯坦共和国公民的债务负担》法令。根据该法令，为了减轻困难情况下哈萨克斯坦公民的债务负担，并及时提供援助，已采取措施偿还其在二级银行和小额信贷组织中的无抵押消费贷款。

    【编译：阿拉依】

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    哈萨克斯坦 议会下院 金融 政府 统计 经济 议会 黄金储备 财政部
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