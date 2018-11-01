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    09:37, 01 11月 2018 | GMT +6

    世行发布2019营商环境报告 哈萨克斯坦排名上升8位

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    哈通社/阿斯塔纳/11月1日 - 世界银行于10月31日晚正式公布了2019营商环境报告（Doing Business 2019），哈萨克斯坦的总排名较去年上升8位，排名第28位（去年为第36位）。

    全球营商环境报告 项目对 190 个国家以及区域内所选城市的营商法规及其执行进行了客观的度量。

    今年的榜单中，排名前十位的国家和地区分别是：新西兰、新加坡、丹麦、香港（中国）、韩国、格鲁吉亚、挪威、美国、英国和马其顿。
    倒数第一是索马里。

    值得一提的是，哈萨克斯坦在经商便利度方面的得分超过了西班牙、俄罗斯、法国、土耳其、日本以及中国的经济大国。

    报告中指出，哈萨克斯坦通过引入电子报关单系统（ASTANA-1 IS）和降低海关行政费用，使跨境贸易变得更加容易。同时由于自动化系统的引入，法院的判决公开透明，使得商业合同的执行也更加容易。此外，通过引进和拓展电子案件管理系统，哈萨克斯坦提出了生成表现衡量报告的可能性。

    世界银行每年对全球190个经济体进行评估，包括获得施工许可、跨境贸易、纳税、财产登记、开办企业、获得电力、少数投资者保护、获得信贷、破产、执行合同共计10个评估指标。

    世界银行营商环境报告被认为是投资的风向标。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 经济 黄金储备
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