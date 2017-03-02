我国2019年将摆脱对俄罗斯进口汽油的依赖

哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦将在2019年摆脱对俄罗斯进口汽油的依赖。

在3月2日于政府大楼举行的哈萨克斯坦政府电视电话会议上，能源部部长哈纳特•波兹姆巴耶夫作出上述表示。



"今年下半年，巴甫洛达尔石油化工厂和阿特劳石油加工厂的设备更新工作将全部完成，新的技术设备将在两家企业中投入使用。2017年，国内汽油产量将获得进一步的提升。奇姆肯特石油加工厂的更新换代工作，将在2018年上半年完成。总体而言，所有石油加工厂的更新工程，将在2018年下半年完成。"哈纳特•波兹姆巴耶夫说。



据波兹姆巴耶夫介绍，至2018年底，国内三大石油加工厂将实施全新的生产模式。至2019年，我国国内市场将摆脱对俄罗斯进口汽油的依赖，实现汽油、柴油和航空煤油的全面国产化，并掌握相关产品的完整自主定价权。



"需要指出，我们的市场是开放的。比方说，如果我国的汽油、柴油和航空煤油的价格相对较低，那么我们的产品就有可能会吸引俄罗斯用户购买。因此，我们在2018年、2019年也将实时关注市场动态，生产市场所需的产品。当然，产品的定价权掌握在我们自己手中。我们将关注邻国市场的动态。"波兹姆巴耶夫说。



【编译：木合塔尔·木拉提】