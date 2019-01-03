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    12:11, 03 一月 2019 | GMT +6

    2019年全国节假日安排公布 纳吾热兹节迎最长假

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    哈通社/阿斯塔纳/1月3日 -- 哈萨克斯坦人民将在2019年迎来119个休息日。

    据了解，全国人民将于今年3月迎来14天休息日，而12月休息日为12天，1月和5月将休息11天，6月和8月休息10天，7月、9月以及11月休息9天，2月、4月及10月没有法定节假日，只休息8天。

    根据哈萨克斯坦共和国《节日法》相关规定，哈萨克斯坦民族和国家节日依照国家劳动法将被认定为法定节假日。

    全国法定节假日具体安排如下：

    1月1-2日 - 新年；

    3月8日 - 国际妇女节；

    3月21-23日 - 纳吾热兹节；

    5月1日 - 哈萨克斯坦民族团结日；

    5月7日 - 祖国保卫者日；

    5月9日 - 卫国战争胜利日；

    7月6日 - 首都日；

    8月30日 - 哈萨克斯坦共和国宪法日；

    12月1日 - 哈萨克斯坦共和国首任总统日；

    12月16日 - 哈萨克斯坦国家节日-独立日；

    如果法定节假日遇到周末，即适逢星期六、星期日，应当在工作日补假。因此，3月25日（星期一）、7月8日（星期一）、12月2日（星期一）均为调休日。

    另外，宗教节日包括：东正教圣诞节-1月7日，而2019年的古尔邦节为8月11日。

    【编译：冰山】

    标签:
    节日 社会 黄金储备
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