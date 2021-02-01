2020年马克塔拉尔县收获约10万吨棉花

哈通社/突厥斯坦/2月1日--据突厥斯坦州政府新闻处消息，2020年突厥斯坦州马克塔拉尔县的农业总产值达到了480亿坚戈。

其中大部分来自植物和农业。该地区的主要收入来源是农业。2020年，该县农民种植了超过6万公顷的农作物，其中约有4万公顷是棉花，共收获了约10万吨棉花。

总的来说，机器采摘的棉花份额已经达到66％，其余的则由人工采摘。去年，马克塔拉尔县从美国额外购买了23台约翰迪尔（John Deere）棉花收割机。有514辆拖拉机，1206辆拖车和151辆联合收割机参与了收割。

2020年，马克塔拉尔县居民收获了超过30万吨的瓜类，其中80％的产品用于出口。在收获季节期间，每天向独联体国家、波罗的海国家、土耳其、德国和希腊出口大约300辆卡车的西瓜和甜瓜。

此外，该县还生产约5万吨蔬菜，1.2万吨大米和其他各种农作物。2020年，温室的总面积增加了10公顷。还在250公顷的土地上引入了滴灌技术。

2020年全年，该县购置了102台机械和各种设备，此外，还开设了35个饲养场和8个小型家庭奶牛场。

【编译：阿拉依】



