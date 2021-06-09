2020年哈萨克斯坦出口总价值达13亿美元的农产品

哈通社/努尔苏丹/6月9日 —— 哈萨克斯坦农业部部长萨帕尔汗·奥玛若夫9日在述职报告会上表示，我国去年出口的农业产品总价值达13亿美元。

部长说：“去年，我国谷物和豆类收获量达2010万吨。其中，优质小麦（1-3等级）份额占粮食总产量的80%，这一数据2019年为50%。与此同时，4等级小麦份额较2019年的27.7%降至13.4%，而5等级小麦份额由10.7%降至5%。”

奥玛若夫表示，我国2020年的农业产值增长5.7%，达6.3万亿坚戈。

“这是在欧亚经济联盟成员国中最高的增幅。去年，我国食品生产增产4%。此外，农业固定资产投资增长15%，而食品加工业投资增长13.5%。根据结果，农工综合体领域引资总额达6772亿坚戈，比预期超1542亿坚戈。”部长说。

据农业部长介绍，2020年哈萨克斯坦农产品出口增长22%，总额达13亿美元。

“为进一步推动农工综合体的发展，农业部制定了2021-2030年农工综合体发展概念和2021-2025年农工综合体发展国家规划。有效落实该规划，未来五年我国劳动效率将增加2.5倍、商品出口量增长2倍、将在该领域吸引4.5万亿坚戈资金。这将解决50万人的就业问题，并提升100万人的收入。”奥玛若夫说。

【编译：小穆】