2020年哈国收到总额1900万美元的人道主义援助

哈通社/努尔苏丹/2月10日 – 哈萨克斯坦在2020年向全国多个国家总计提供了价值310万美元的人道主义援助物资。这一数据较2019年增加了2.4倍。

根据统计分析机构finprom.kz提供的数据，2020年其他国家提供给哈萨克斯坦的人道主义援助物资总价值超过了1910万美元，这一数据同样较2019年高出了2倍有余。

这些援助物资的三分之一，也就是大约650万美元是以车辆、设备形式提供的；31%，也就是590万美元是以衣物等形式提供的；而援助物资当中医疗药物等物资的价值约为170万美元。

在提供人道主义援助物资的国家当中，中国为哈萨克斯坦提供了最多的援助。东方邻国为哈国提供的物资总价值相当于1000万美元，相当于所有物资的一半左右。

值得一提的是，在新冠大流行爆发之前，哈国并未从中国获得过人道主义援助。

为哈国提供援助物资第二多的国家是德国（德国同时也是2019年为哈提供援助最多的国家），2020年该国为哈国提供了价值220万美元的援助。

第三位是印度和卡塔尔，这两个国家分别为哈国提供了价值170万美元的医疗物资（设备和药品）。

【编译：木合塔尔·木拉提】