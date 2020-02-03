2020年欧亚经济联盟农业总产值增长2.3％ 哈国和白俄罗斯增幅最大

哈通社/努尔苏丹/2月11日--据欧亚经济委员会统计部门消息，2020年欧亚经济联盟国家的农业生产总值达到1144亿美元，与2019年相比增长2.3％。

哈萨克斯坦（增长5.6％）和白俄罗斯（增长4.9％）增幅最大；在这两个国家中，全年农业总产值分别为152亿美元和93亿美元。

俄罗斯和亚美尼亚的农业产值分别增长了1.5％，达到849亿美元和17亿美元。吉尔吉斯斯坦的农业总产值达到32亿美元，增长1.1％。

与2019年相比，2020年牲畜和家禽的活重产量增加了3.1％，牛奶的产量增加了3.0％，鸡蛋的产量下降了0.9％。

在2020年，相比2019年，在生产的主要类型的畜产品在所有类别的农场，生产牲畜和家禽的活重量增加了3.1％和牛奶-3.0％，鸡蛋产量下降了0.9％。

在所有欧亚经济联盟成员国中，牲畜和家禽的活重产量都实现了增长，其中哈萨克斯坦（增长4.1％）和俄罗斯（增长3.1％）增幅最大。除亚美尼亚外，所有成员国的牛奶产量均实现增长。白俄罗斯的牛奶产量增幅最大（增长5.0％）。亚美尼亚鸡蛋产量显著增加（增加4.7％）。

【编译：阿拉依】



