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    20:27, 02 10月 2020 | GMT +6

    2020-2021赛季欧联杯小组赛抽签结果揭晓

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    哈通社/努尔苏丹/10月2日—— 2020/21赛季欧洲联赛杯小组赛抽签仪式当地时间2日13时在瑞士尼翁欧足联总部举行。

    欧足联竞赛部主任马尔凯蒂主持抽签。抽签嘉宾、前意大利中卫费拉拉首先抽出罗马，其他球队随后也各就各位。

    具体抽签结果如下：

    A组：罗马、年轻人、克卢日、索非亚中央陆军

    B组：阿森纳、维也纳快速、莫尔德、邓多克

    C组：勒沃库森、布拉格斯拉维亚、贝尔谢巴工人、尼斯

    D组：本菲卡、标准列日、格拉斯哥流浪者、波兹南莱赫

    E组：埃因霍温、帕奥克、格拉纳达、奥莫尼亚

    F组：那不勒斯、皇家社会、阿尔克马尔、里耶卡

    G组：布拉加、莱斯特、雅典AEK、卢甘斯克索尔亚

    H组：凯尔特人、布拉格斯巴达、AC米兰、里尔

    I组：比利亚雷亚尔、卡拉巴克、特拉维夫马卡比、锡瓦斯

    J组：热刺、卢多戈雷茨、林茨、安特卫普

    K组：莫斯科中央陆军、萨格勒布迪纳摩、费耶诺德、沃尔夫斯贝格

    L组：根特、贝尔格莱德红星、霍芬海姆、利贝雷茨

    据了解，48支球队参加本次抽签，包括18支凭借国内杯赛或联赛排名获得参赛资格的球队、21支资格赛晋级队和9支冠军杯资格赛出局队。所有球队按照欧战积分划分为4档，每档抽出1支球队组成1个小组，共12个小组，来自同一协会的球队不能同组。进行双循环6轮比赛后，每组前2名晋级，并与冠军杯小组赛8支小组第三共32支球队参加淘汰赛抽签。

    据悉，6轮小组赛分别于10月22日、10月29日、11月5日、11月26日，12月3日、12月10日进行。淘汰赛抽签将于12月14日在瑞士尼翁举行。决赛将于明年5月26日在波兰格但斯克能源球场举行。


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