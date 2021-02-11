2020年从哈国向国外汇款的金额增长20%

哈通社/努尔苏丹/2月11日--央行支付系统部主任叶尔兰•阿什克别科夫表示，2020年从哈萨克斯坦向境外汇款的金额与2019年相比增加了20％，达到7877亿坚戈。

据他介绍，这是一个全球性的趋势。国际汇款的增长是由于COVID-19大流行对一些国家公民经济活动影响的结果。由于在大流行期间哈国引入了检疫隔离措施和紧急状态，使得劳务移民较少返回自己的国家，因此开始更多地使用汇款系统。在通过国际汇款系统进行的交易总额中，99.9％属于包括劳务移民在内的个人转账。这些交易还涉及一次性转账少量款项，以支付各种服务、购买商品、支付医疗或培训费用等。

2020年全年，使用国际汇款系统从哈萨克斯坦向国外汇款的金额达到7877亿坚戈。哈向境外汇款的主要目的国依旧保持不变。向境外汇款金额最大的是俄罗斯（27.1％），其次是吉尔吉斯斯坦（21.0％）、乌兹别克斯坦（19.5％）和土耳其（17.4％）。 向这些国家汇款的总额占哈向境外汇款总额的85.1％。与2019年相比，向吉尔吉斯斯坦（增长90.0％）和向土耳其（增长46.4％）的汇款金额显著增加。

向吉尔吉斯斯坦的汇款金额在3月份至4月份处于最低水平（平均每月11亿坚戈），在我国取消紧急状态之后的5月份至6月份，这一数字急剧上升到平均每月246亿坚戈。

至于向土耳其的汇款金额显著增加，这很可能是由于该国是最大的过境枢纽之一，哈萨克斯坦公民在大流行和边境关闭期间主要通过从土耳其过境返回祖国。因此，在土耳其停留的哈国公民通过汇款获得资金。

同时，在本报告所述期间，哈萨克斯坦从国外收到的汇款金额达到2869亿坚戈。2020年，大量汇款来自俄罗斯（25.8％）、韩国（18.0％）、乌兹别克斯坦（13.4％）和吉尔吉斯斯坦（11.7％）等国家。

在过去的五年中，汇款的动态保持不变：自哈国向国外汇款的金额通常超过了自国外向哈国的汇款金额。这主要涉及劳务移民和企业活动问题。

在央行的倡议下，从2020年7月15日起制定并颁布了立法，限制使用匿名钱包进行转账。主要目标是排除使用电子钱包进行洗钱和其他非法操作的可能性。

此外，自2020年11月15日起，对银行和汇款系统运营商监控交易并记录国际汇款的发送者和接收者数据的要求已得到加强。这些措施可以监测国际汇款的流动，并有效地打击洗钱和资助恐怖主义的活动。

【编译：阿拉依】



