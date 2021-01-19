2020年已为多子女家庭发放2361亿坚戈的国家补助金

哈通社/努尔苏丹/1月19日--据哈萨克斯坦劳动和社会保障部消息，2020年全年，累计已为39.24万户多子女家庭提供了总额为2361亿坚戈的国家补助金。2020年12月，已有42.83万户多子女家庭获得了总额为220亿坚戈的国家补助金。

劳动部表示，家中有4个或4个以上未成年子女或23岁以下的全日制大学生的家庭，无论父母收入如何，都可以申请该补助。

2021年，补助金的金额根据子女数量而有所不同，从46760坚戈（4个子女）到81852坚戈（7个子女）不等。有8个或8个以上子女的家庭，每个孩子支付4倍按月计算指数的补助金。

根据现行政策，有8个子女的家庭可领取93344坚戈的补助金，9个子女-105012坚戈，10个子女-116680坚戈，11个子女-128348坚戈，12个子女-140016坚戈，13个子女-151684坚戈，14个子女-163352坚戈，15个子女-175020坚戈，16个子女-186688坚戈。

国家元首于2020年5月13日签署了一项法令，通过为有8个或8个以上子女的家庭规定单独的数额来确保扩大这一补助。该法案于2020年1月1日生效，与此同时，多子女家庭的补助金额将自法律生效之日起重新计算，今年1月至6月的未付款项已在今年7月结算。

【编译：阿拉依】