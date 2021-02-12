2020年哈萨克斯坦生产近65万吨面包

哈通社/努尔苏丹/2月12日--据哈萨克斯坦农业部新闻处消息，农业部指出，2020年，部分类型食品的加工和生产有所增加。

尽管发生了冠状病毒大流行，但在2020年的12个月中，哈萨克斯坦的小麦面筋产量增长了近42％（从4300吨增加到6100吨），加工大米产量增长了20％（从16.6万吨增加到20万吨）。 淀粉产量与2019年相比增加了14.4％（从3.26吨增加至3.73万吨），意大利面产量增长6.3％（从16.83万吨增长至17.88万吨），糖果产量增长2.6％（从23.79万吨增长至24.42万吨），面粉产量增长1.6％（从327万吨增长至332万吨），人造黄油产量增长1％（从6.24万吨增长至6.3万吨）。

2020年，新鲜面包的产量为64.46万吨。

与此同时，罐头水果和坚果的产量减少了30％（从6700吨减少到4700吨），水果汁和蔬菜汁的产量减少了21％（从7480万升减少到5920万升），加工和罐头蔬菜（土豆除外）产量减少12.5％（从2.43万吨减少到2.13万吨），精制和未精制植物油产量减少2.4％（从47.5万吨减少到46.4万吨）。

【编译：阿拉依】



