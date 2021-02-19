突厥斯坦州2020年农产品总产值达到7297亿坚戈

哈通社/突厥斯坦/2月19日--据突厥斯坦州政府新闻处消息，突厥斯坦州农产品产量比上年同期增长了5.1％，农产品总产值达到7297亿坚戈。该州在农产品产值方面在全国排名第三。吸引了580亿坚戈的固定资本投资（同比增长13％）。加工产品出口额达到1.051亿美元，同比增长47.6％。值得一提的是，该州在全国各州牛肉出口中位居第一位。

突厥斯坦州长沃米尔扎克·舒克耶夫介绍了该州在农业领域的成就。2020年，该州农作物播种面积达84.8万公顷，同比增加了1.9万公顷。牲畜数量数量平均增加了6-7％。

在“突厥斯坦斯坦州至2024年社会经济发展综合计划”框架内，正在建设大型设施以消除废水短缺。今年，农作物播种面积将达到84.34万公顷。将该计划的框架内实施2760项举措，将在1.05万公顷的土地上引入节水技术。计划将总面积增加到3.43万公顷，以吸引610亿坚戈的固定资产投资和96亿坚戈的粮食生产投资。

突厥斯坦州将继续发展渔业并增加出口潜力。计划将生产总值增加到8500亿坚戈。

【编译：阿拉依】



