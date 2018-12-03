2020欧洲杯：哈萨克斯坦队将主场对阵苏格兰队

哈通社/阿斯塔纳/12月3日 - 欧足联发布2020欧洲杯预选赛赛事时间表。

消息称，12月2日，在爱尔兰都柏林举行的欧洲杯预选赛分组抽签中，哈萨克斯坦国家队被列入I组，将对阵比利时、俄罗斯、苏格兰、塞浦路斯和圣马力诺等国。



根据比赛规则，每支球队将在主客场各进行五场比赛，而每组的第一和第二名将晋级决赛圈。



据悉，本次比赛定于2019年3月-11月之间举行。



根据比赛日程表，哈萨克斯坦国家队将于3月21日在主场对阵苏格兰国家队，开始预选赛首场比赛。



哈萨克斯坦国家队的赛事日程表如下：



3月21日：哈萨克斯坦-苏格兰



3月24日：哈萨克斯坦-俄罗斯



6月8日：比利时-哈萨克斯坦



6月11日：哈萨克斯坦-圣马力诺



9月6日：塞浦路斯-哈萨克斯坦



9月9日：俄罗斯-哈萨克斯坦



10月10日：哈萨克斯坦-塞浦路斯



10月13日：哈萨克斯坦-比利时



11月16日：圣马力诺-哈萨克斯坦



11月19日：苏格兰-哈萨克斯坦



值得一提的是，2020欧洲杯将首次在13个国家的城市举行比赛。其中包括圣彼得堡（俄罗斯）、伦敦（英国）、慕尼黑（德国）、巴库（阿塞拜疆）、罗马（意大利）、哥本哈根（丹麦）、布加勒斯特（罗马尼亚）、阿姆斯特丹（荷兰）、都柏林（爱尔兰）、毕尔巴鄂（西班牙）、布达佩斯（匈牙利）、布鲁塞尔（比利时）和格拉斯哥（苏格兰）。



【编译：达娜】