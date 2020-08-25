农业部称2020年粮食收割工作进展顺利

哈通社/努尔苏丹/8月25日 – 在今天召开的粮食收割问题政府会议上，农业部部长萨帕尔汗·沃玛洛夫介绍了今年的粮食收割工作进展情况。

据其介绍，统计显示，2020年我国农作物总播种面积为2270万公顷，较2019年增加了43.92万公顷。

其中，谷物和豆类作物播种面积达1580万公顷，油料作物290万公顷，蔬菜、土豆等45.74万公顷、棉花12.58万公顷，甜菜2.09万公顷，饲料作物330万公顷。

部长指出，今年的粮食收割工作按计划如期顺利实施，与去年相比进程更加迅速。他举例表示，今年截至目前已经完成了谷物和豆类作物收割的21.2%（330万公顷），而在2019年同期这一数据为14%（210万公顷）。

据悉截至目前已收获450万吨粮食，每公顷单产量平均为13.5公担。

农业部部长指出，今年夏季出现了一定程度的旱灾，且还面临着因新冠大流行导致的国家紧急状态及后续隔离限行措施的影响。不过整体上，我国农业领域依然如期完成了粮食播种工作，并保障了覆土和浇灌等后续工作的正常实施，为粮食收割的有序开展，以及收获量的稳产打下了良好基础。

【编译：木合塔尔·木拉提】