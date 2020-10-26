政府总理介绍2020年农产品产值增长情况

哈通社/努尔苏丹/10月26日--哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明介绍了农业产值的增长情况。

政府总理表示，目前，正在通过建立批发分销中心网络来​​形成国家商品分销系统。建立批发分销中心网络的主要目标是通过该网络实现农产品生产者与客户之间的直接联系，为农业生产者，特别是中小型农民提供购买、存储、加工基础设施的途径，以减少营销、包装、运输、物流和贸易成本。减少农产品储存期间的损失，消除低效的中介，建立开放的价格链，引入供需预测系统，从而建立平衡的区域间食品再分配，并消除季节性食品价格波动。

据总理介绍，在2017-2021年哈萨克斯坦农工综合体发展国家计划框架内，通过补贴和优惠贷款向农业和粮食生产者提供了国家支持措施，从而使粮食生产取得积极成果。

总理指出，根据2020年前8个月的结果，哈萨克斯坦农业总产值达到2.4189万亿坚戈（比去年同期增长4.9％），粮食产量达到1.2293万亿坚戈（比去年同期增长3％）。农业固定资产投资达到2920亿坚戈（比2019年同期增长9.1％）。今年前8个月粮食生产投资达到547亿坚戈（比2019年同期增长25.4％）。

此外，为了稳定具有社会重要意义的食品价格，已在全国各州建立了食品稳定基金，并向商业实体提供贷款，确立其以固定价格出售食品的义务。

【编译：阿拉依】



