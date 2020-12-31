哈萨克斯坦农业部2020年工作总结

哈通社/努尔苏丹/12月31日 —— 近日，哈萨克斯坦农业部发布2020年工作总结。

2020年，哈萨克斯坦在极为困难的疫情条件下开展春耕春播工作。尽管实施紧急状态，政府及时采取有效措施，保证农民无障碍通行，制定相应工作规程，确保春耕春播工作在最佳时间内高质量完成。

2020年，受疫情影响，国内外市场对重要社会民生食品的需求急剧增长。为保证国内市场供应并为居民提供食品保障，农业部对部分食品出口采取临时限制措施，避免民生食品无序出口，国内市场供应未出现短缺情况。

农业部继续为农民提供优质种子、廉价肥料、植保设备，并加强农机配备。尽管作物生长季节气候条件极为干旱，产量和品质仍得到保证。同时，农业部持续推进农作物种植多样化，重点推动进口替代，扩大高利润农作物（油料、粮食、蔬菜、瓜类）种植面积。全年农作物播种总面积达2270万公顷，较上年增长2.5%。

2020年1-11月，哈萨克斯坦食品行业实现产值1.745万亿坚戈，同比增长3.6%。尽管疫情导致部分产品滞销，部分农产品加工厂仍顺利投产，包括阿拉木图州塔勒德库尔干日产500吨榨油厂、克孜勒奥尔达州日产60吨大米加工厂、突厥斯坦州年产700吨水果罐头厂等。

在去年试点工作基础上，2020年，农民购买牲畜抵押贷款机制得到广泛应用推广，贷款申请审批时间进一步缩短。牛肉生产链快速发展。目前，哈萨克斯坦全国肉牛养殖总规模达27.9万头，牛肉加工产能达24万吨。

反危机措施框架下，2020年，哈萨克斯坦中央预算追加拨款285亿坚戈，用于补贴畜牧业发展及投资，为农工综合体提供贷款4000亿坚戈。

目前，哈国正在实施系列乳品畜牧业进口替代项目，建立和扩大乳品农场网络。2020年，共投产17个工业农场和30个家庭农场，牛奶产能达9.55万吨。未来5年，加工牛奶产量预计将增加50万吨，可完全解决牛奶进口替代问题。预计到2022年年底，奶酪和干酪自给率将升至80%，到2025年可实现完全自给。