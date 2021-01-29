2020年哈国新生儿数量有所提高

哈通社/阿克托别/1月29日 – 哈萨克斯坦旨在减少降低产妇死亡率措施全国指挥中心巡回会议日前在阿克托别举行。会议由卫生部副部长阿扎尔·吉尼亚特主持召开。

17个州的州长，各地卫生部门负责人及产科领域工作主管，医学教育机构领导层，医疗机构负责人等出席了会议。

会上指出，与2019年相比，2020年全年哈国新生儿数量多出了24 793人，产妇数量较去年同期多出21 147人。

卫生部副部长阿扎尔·吉尼亚特在会上强调指出，托卡耶夫总统已经下达了重要的任务指示，要求加强针对产妇的医疗保障和社会保障等一系列服务。

会上指出，受新冠全球大流行的影响，包括哈萨克斯坦在内的全球各国卫生保健系统都受到了严重影响，尤其是在保护孕产妇健康安全方面的工作条件均出现了不同程度的恶化。

副部长指出，去年夏季COVID-19疫情严重时期，孕产妇死亡率风险一度增加，这种情况下，如果不能采取有效的应对措施，将会导致孕产妇发病率和死亡率的提升。

会上，各州医疗机构和相关组织代表分别就各地情况进行了汇报。

此次巡回会议就改善医疗组织的物质和技术设备，为他们提供现代化的医疗设备、人员、提高医疗组织的水平等作出了具体安排。

【编译：木合塔尔·木拉提】