中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    13:30, 23 四月 2021 | GMT +6

    2021年1-2月哈萨克斯坦小麦出口量同比增长27%

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/4月23日--2021年1-2月，哈萨克斯坦共出口76.44万吨小麦，该数据同比增长27.4%，出口价格增长21%。

    据inbusiness.kz 网站消息，按货币计算，出口额达1.755亿美元，同比增长39.3％。

    消息称，其中55.77万吨小麦出口至独联体国家，乌兹别克斯坦是哈萨克斯坦小麦的主要进口国。

    该国占哈萨克斯坦向独联体国家总出口额的71.5％。 两个月内，乌兹别克斯坦从进口总额为8450万美元的39.56万吨小麦。

    同时， 哈萨克斯坦向独联体以外的国家出口了20.67万吨小麦，该数据同比增长47.5％。 其中，主要向阿富汗、中国和伊朗出口。

    2020年，哈萨克斯坦共出口价值为12亿美元的520万吨小麦。

    2021年2月末，小麦出口价格同比上涨21.1％，环比上涨0.6％。对独联体国家而言，年度价格上涨19.3％，全球价格上涨24.1％。

    到2020年1月至12月底，小麦价格与前年同期相比，上涨23.5％。

    粮食的播种工作将于5月中旬开始，当前正在开展相关准备工作。

    据地方政府数据，目前为止，已准备240万吨种子， 这是计划的100.4％。 此外，还向农民提供了13.62万吨矿物肥料。

    【编译：阿依波塔】


    标签:
    哈萨克斯坦 农业 统计 经济 进出口 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!