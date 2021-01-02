2021年1-2月哈萨克斯坦小麦出口量同比增长27%

哈通社/努尔苏丹/4月23日--2021年1-2月，哈萨克斯坦共出口76.44万吨小麦，该数据同比增长27.4%，出口价格增长21%。

据inbusiness.kz 网站消息，按货币计算，出口额达1.755亿美元，同比增长39.3％。

消息称，其中55.77万吨小麦出口至独联体国家，乌兹别克斯坦是哈萨克斯坦小麦的主要进口国。

该国占哈萨克斯坦向独联体国家总出口额的71.5％。 两个月内，乌兹别克斯坦从进口总额为8450万美元的39.56万吨小麦。

同时， 哈萨克斯坦向独联体以外的国家出口了20.67万吨小麦，该数据同比增长47.5％。 其中，主要向阿富汗、中国和伊朗出口。

2020年，哈萨克斯坦共出口价值为12亿美元的520万吨小麦。

2021年2月末，小麦出口价格同比上涨21.1％，环比上涨0.6％。对独联体国家而言，年度价格上涨19.3％，全球价格上涨24.1％。

到2020年1月至12月底，小麦价格与前年同期相比，上涨23.5％。

粮食的播种工作将于5月中旬开始，当前正在开展相关准备工作。

据地方政府数据，目前为止，已准备240万吨种子， 这是计划的100.4％。 此外，还向农民提供了13.62万吨矿物肥料。

【编译：阿依波塔】