欧亚经济联盟预测2021年成员国粮食总产量为1.626亿吨

哈通社/努尔苏丹/7月1日 -- 欧亚经济委员会农工政策司发布报告，预测2021年欧亚经济联盟成员国粮食总产量为1.626亿吨，较2020年（1.646亿吨）减少1.2%。其中，俄罗斯粮食产量从上年的1.335亿吨降至1.31亿吨（俄农业部预测2021年粮食产量为1.274亿吨）；亚美尼亚从上年的24.61万吨增至26.54万吨；哈萨克斯坦从上年的2010万吨增至2060万吨；白俄罗斯和吉尔吉斯斯坦粮食产量与上年持平，分别为870万吨和200万吨。

欧亚经济委员会预测，2022年，联盟成员国粮食产量有望增至1.639亿吨。其中，俄罗斯1.319亿吨，亚美尼亚28万吨，白俄罗斯890万吨，哈萨克斯坦2080万吨，吉尔吉斯斯坦200万吨。

俄罗斯和哈萨克斯坦是欧亚经济联盟主要产粮国，约占联盟粮食总产量的93%以上。2020年，联盟成员国实现农业总产值1142亿美元，同比下降1.7%，降幅较2019年（-0.8%）进一步扩大。哈萨克斯坦、白俄罗斯和亚美尼亚在联盟农业生产中占比分别升至11.52%、8.22%和0.86%；俄罗斯和吉尔吉斯斯坦占比则分别降至77.38%和2.01%。

2020年，欧亚经济联盟成员国粮食总产量为1.646亿吨，同比增长11.1%，所有成员国粮食产量均出现增长。其中，亚美尼亚24.6万吨，增长23.9%；白俄罗斯880万吨，增长19.6%；哈萨克斯坦2010万吨，增长15.1%；俄罗斯1.335亿吨，增长10.1%；吉尔吉斯斯坦200万吨，增长4%。2020年，联盟成员国甜菜产量3880万吨，下降35.8%；蔬菜产量2390万吨，下降0.9%；马铃薯产量3060万吨，下降9.6%；畜禽屠宰量2010万吨，增长3.1%；乳制品产量4840万吨，增长3.1%；禽蛋产量547亿个，下降0.9%。

截至2020年底，欧亚经济联盟农产品消费价格指数涨幅（+3.9%）高于生产者价格指数涨幅（+3.1%）。

【编译：木合塔尔·木拉提】