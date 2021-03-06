央行：2021年哈萨克斯坦经济将增长3.6%~3.9%

哈通社/阿拉木图/6月8日--哈萨克斯坦央行副行长阿克勒詹·巴依玛哈穆别托夫8日对2021 年 5 月至 6 月预期通货膨胀加速、基本利率的稳定和国际收支的改善问题做出了汇报。

据其介绍，实体经济的复苏进程明显加快。 在经历了 2021 年 1 ~ 2 月的大幅下滑之后，3 ~ 4 月的经济复苏呈现了积极动态。 2021年1-4月，实际GDP同比增长0.7%。

实际工资的上涨，以及养老金和奖学金预算的增加改善了人民的生活水平，促进了消费需求的恢复。 根据2021年一季度的结果，人民实际收入同比增长3.4%。

副行长表示 ，住房建设投资方面也有明显的增长趋势。这一领域得到了按揭贷款计划和总统关于允许公民使用部分养老金储蓄购买住房倡议的支持。

鉴于经济快速复苏，央行已修正其对经济增长的预测。

预计经济中的商业活动将快速恢复，使国民收入逐步增加，这将有助于扩大总需求，从而推动经济增长。与此同时，进口回升将有助于维持GDP增速，出口贸易有望在下半年复苏。欧佩克+达成的逐步放松减产限制将有助于增加石油产量，并对外部市场对哈萨克斯坦出口货物的需求增加产生积极影响。

“此外，今年对预算进行了修正，以增加支出。在这方面，最积极的实际行动将有助于国内需求的复苏，从而促进经济增长。 ” 他说。

与2021 年 2 ~3 月预测相比，央行修订了基线情景预计油价。

目前，布伦特原油的世界价格约为每桶 70 美元。这是欧佩克+减产协议框架下采取行动和世界各国进行大规模疫苗接种后，全球石油需求复苏的结果。然而，随着世界石油产量的逐渐增加，油价将从当前水平逐步回落。根据央行预测，2021-2022年布伦特原油的价格将以每桶60美元为基准情景，国际组织的预测也是如此。

根据基线情景，2021年哈萨克斯坦经济将增长3.6%~3.9%，明年将加速至4.0%~4.3%。

【编译：阿依波塔】