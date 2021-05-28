2021年一季度哈中双边贸易额为34亿美元 仅次于俄罗斯

哈通社/努尔苏丹/5月28日 – 哈萨克斯坦向中国出口的主要产品包括原材料、石油天然气产品，进口产品则主要为电子产品和服装。

根据finprom.kz网站的统计，哈萨克斯坦对华贸易顺差为9%。

2021年1~3月两国之间的贸易额为34亿美元，去年同期为33亿美元。这一数据仅低于哈萨克斯坦与俄罗斯之间的贸易额（48亿美元），处于第二位。在一年内，中国在哈国对外贸易额中的份额从15.5%增长到了17.3%。

对于哈萨克斯坦而言，中国是重要的出口方向。2020年哈国向该国的出口减少了18亿美元（去年同期为22亿美元）。

哈国从中国的进口额从11亿美元增加到16亿美元。报告期内，从俄罗斯的进口额为35亿美元。

2021年1月至3月期间，哈萨克斯坦向中国的出口的产品当中，数额最大的主要为精炼铜和粗铜合金（4.485亿美元）、铁合金（2.229亿美元）和天然气（2.026亿美元）。

此外，还出口了大量石油（1.864亿美元）、粗锌（1.081亿美元）、铁矿石和精矿（9 570万美元）。

自中国进口的产品当中，数额最大的是移动通讯设备、智能手机、平板电脑和其他类似设备（1.741亿美元），其次是电子计算机（1.26亿美元）和针织品（8 540万美元）。

【编译：木合塔尔·木拉提】