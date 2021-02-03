2021年哈萨克斯坦经济增速有望达到4%

哈通社/努尔苏丹/2月3日 – 哈萨克斯坦在2021年的经济增速或有希望达到4%。

受新冠全球大流行的不利影响，去年哈萨克斯坦经济增速出现了自2000年以来的最大降幅，2020年哈萨克斯坦国内生产总值(GDP)下降2.6%。

经济下滑原有可能比这一数据更加糟糕，但有赖于哈萨克斯坦政府及时推出了反危机政策，帮助避免了国内经济遭遇严重衰退的威胁。

对于全球各国经济而言，2020年都是一个艰难的阶段。COVID-19所带来的影响可谓是全方位的，特备是由于新冠疫情导致原油价格的下滑，一系列出口产品的价格都出现了下跌，经济活跃度也大受打击。

根据国际货币基金组织的统计，2020年全球经济下滑3%，并预测在2021年将增长5.8%。但世界银行则认为，全球经济很可能难以很快恢复，他们认为2020年全球的经济萎缩了5.2%。

全球大流行对哈萨克斯坦经济带来了哪些影响？

相关专家认为，2020年哈萨克斯坦经济的下滑受到了多个因素的影响。

首先，哈萨克斯坦经济对石油天然气市场的依存度较高。在一年内，石油价格每桶下降了25美元，这导致石油出口带来的利润大幅减少。

其次，为了防控新冠病毒的传播而在国内实施的限行措施，对经济各领域的活跃性造成了影响。

商业活动指数全年下降50点。在2020年四月，商业活动指数一度达到了最低点——37.2点。在去年十二月，该指数增长到了49点。

值得一提的是，疫情期间实体经济部门成为了哈萨克斯坦经济增长的主要驱动力。 在一年内哈国实体经济增长了2％。

但是，由于服务业遭受的冲击（下滑5.6%），哈萨克斯坦的经济增长依然萎缩了2.6%。这是自2000年以来的最大降幅。

最悲观的预期甚至曾经认为，经济增长会下滑3.4%~4%。

不过，2020年哈萨克斯坦经济结构也发生了变化，加工业在工业中的占比增加了9.4%，达48.8%。另外，疫情期间电子商务快速发展，行业规模扩大6%，无现金支付额增长约一倍。建筑业产值增长11.2%，信息和通讯业产值增长8.6%，农业产值增长5.6%。

这些增长抵消了相当一部分负面因素，令哈国经济得以稳定。

2021年国民经济会否有所增长？

考虑到一些负面的预期，例如石油价格继续下滑以及欧佩克+协议一旦失效等，那么哈萨克斯坦在全年的经济增速可能会保持在2.3%~2.7%左右。

不过，如果欧佩克+协议的成员国能够切实的履行承诺，国际市场上的石油需求出现增加，并使原油价格稳定在50美元/桶，那么哈萨克斯坦的经济增速将能够达到3.8%~4.2%。

【编译：木合塔尔·木拉提】