农业部：2021年春播工作将于7月3日前结束

哈通社/努尔苏丹/5月31日 -- 据农业部消息，截至目前，哈全国已完成农作物播种面积1670万公顷，占春播总计划的88.5%，较上年同期增加150万公顷。

其中，粮食和豆类作物播种1310万公顷，完成计划播种面积的87.2%；油料作物播种270万公顷，计划完成率93.6%；其他农作物播种100万公顷，计划完成率92%。

哈萨克斯坦农作物主产区自今年5月中旬开始启动大规模播种工作。

截至目前，阿克托别州、曼格斯套州、江布尔州已完成播种，阿拉木图州、突厥斯坦州和克孜勒奥尔达州进入播种收尾阶段。

预计2021年春播工作将于7月3日前全部结束，随后将开展化学除草。

2021年，哈农作物计划播种面积2280万公顷。农业部已建议地方政府扩大重要农作物种植面积，包括马铃薯、荞麦、甜菜、油料及饲料作物。

预计到7月20日前后小麦开始抽穗，届时能够作出更准确的产量预测。

如果气候条件良好，全年粮食收成将不低于2020年。

哈平均每年出口小麦700-800万吨，预计2021年仍将保持这一水平。哈小麦传统出口市场包括乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦、阿塞拜疆、伊朗和阿富汗。油料作物已出口至40余个国家和地区。

【编译：木合塔尔·木拉提】