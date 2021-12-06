央行维持哈萨克斯坦2021年的GDP增长预测

哈通社/努尔苏丹/12月6日 —— 哈萨克斯坦央行6日更新了哈萨克斯坦2021年的社会经济增长预测。

央行称，“根据更新后的基线情景，预计到2021年底哈萨克斯坦GDP增长将保持在3.7-4.0%。主要投资预计来自内需和出口。不断增长的家庭收入和消费贷款对住房建设投资将对经济增长产生额外影响。同时，在国内需求不断扩大的背景下，进口将放缓GDP增速。 欧佩克+对原油日产量限制的逐步放松，以及伙伴国家经济活动的增长，开始恢复出口。国家工资发放和商品及服务采购方面的支出放缓才会降低公共行政的消费率。”

央行不排除明年的GDP增速可能低于此前的预测。

“2022年的GDP增速预计下调至3.9-4.2%。由于哈萨克斯坦贸易伙伴的经济活动温和增长，以及全球和本地供应链中断对哈萨克斯坦经济的最大负面影响，央行对明年的GDP增速进行了重新预测。与之前的预测相比，已下调产出缺口的方向。 这是由于随着总需求组成部分的增长，价格下降和整体经济活动增加。中期来看，产出缺口接近于零。”央行分析人士说。

【编译：小穆】