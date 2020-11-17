总理：2021年要完全取消纸质版证明

哈通社/努尔苏丹/11月17日--政府总理阿斯哈尔·马明在17日召开的政府例行工作会议上表示，2021年要完全取消纸质证明。

总理表示，随着智能手机用户数量的增长，在移动平台上提供公共服务的必要性也日益显现。有必要进一步开展将公共服务转换为电子格式的相关工作。

“我指示数字发展部同相关政府机构制定一项计划，以将所有对社会具有重要意义的公共服务转移到电子政府移动平台。总的来说，2021年，我们要完全消除对纸质版证明的需求。 ‘政府-为公民服务’国有公司应保障所有在线服务项目的可得性。 ” 他说。

总理指出，总统指示全面数字化与养老金和补助相关的所有支付流程。

他表示，到今年年底，社会和劳动领域以电子形式提供的公共服务水平将达到90％。卫生部要保障向公民提供必要的电子医疗信息工作， 劳动部要同相关政府机共同确保将养老金和补助金申请及支付过程数字化方面所需的数据更新工作。

总理强调，州长和有关政府机构要系统地组织社会服务工作。

“有必要提高服务水平和反馈效果， 民众应无障碍获取电子公共服务。例如，当前正在实施多种房屋购买政策。在这方面，有必要简化贷款和抵押程序。 ” 他说。

此外，总理指示中央和地方行政机构确保所有信息系统的正常运行和有效整合，并采取措施提高其质量。

【编译：阿依波塔】