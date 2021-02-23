联合国秘书长：2021年是重启我们与自然关系的关键一年

哈通社/纽约/2月23日 —— 据联合国新闻处消息，联合国秘书长古特雷斯在当地时间22日开幕的联合国环境大会上表示，在这个充满 “危机和脆弱性”的时期，通过优先考虑基于自然的解决方案，可以极大地改善人类的福祉和繁荣。

古特雷斯在视频致辞中描绘了新冠疫情所造成的动荡场景，其中数以百万计的人陷入贫困，人民和国家之间的不平等正在加剧，气候破坏、生物多样性减少和污染盛行构成的 “三重环境紧急情况”正在 “每年缩短约900万人的生命”。

他强调，现在是 “重塑我们与自然关系的关键一年”。

众多任务有待完成

在提到联合国环境规划署最新发布的《与自然和平相处》报告时，古特雷斯承认，需要一个健康的地球来实现可持续发展。

在本次环境大会上，成员国将齐聚一堂，讨论解决生物多样性丧失、化学污染、海洋健康、荒漠化和气候破坏等问题。

古特雷斯称这些活动是“增强雄心和行动的机会”，他指出，未来一年将是忙碌的一年，“肩负着阐明可持续发展的环境层面的重大责任”。

他表示，政府和人民需要认识到，所有的环境、社会和经济挑战都是相互关联的。我们必须共同应对，解决这些问题。

危机四伏

在海洋被塑料填满并变得更加酸化、气温上升到摄氏三度以上的灾难性威胁和生物多样性 “以危险的速度”下降的背景下，古特雷斯坚持认为， “除了改变经济和社会对自然的价值取向，别无选择”。

他表示：“我们必须把地球的健康放在我们所有计划和政策的中心位置。经济学原理是显而易见的。”

他表示，到11月在格拉斯哥举行下一届联合国气候大会(COP26)时，所有国家都必须“拿出更雄心勃勃的国家自主贡献目标，2030年的目标要与2050年的碳中和保持一致”。

他指出，而到5月在中国昆明召开的联合国生物多样性大会上，“各国必须用具体的目标和实施手段来展示他们将如何扭转物种和生态系统的损失”。

此外，古特雷斯强调了对化学品和废物进行无害化管理的强有力的“2020年后框架”的重要性，倡导“保护人类健康和环境的替代方案”。

共同努力 解决悬而未决的问题

古特雷斯表示，他怎么强调会员国的气候商议的重要性都不为过。他还向大会通报了他对联合国全球官员的指示，即在新冠大流行继续蔓延的情况下，他们将提供办公室和场地，使所有国家都能参与在线谈判。

他指出，“在很大程度上，人类在这个星球上的生存能力取决于你们的努力”。“有了领导力、决心和对子孙后代的承诺，我们就能为全人类提供一个健康的地球，使其不仅能够生存，而且能够茁壮成长”。

与自然和平相处

与此同时，环境署执行主任英格尔·安德森告诫说，如果不采取行动，子孙后代 “将继承一个大气中的碳含量超过之前80万年的积累的‘温室地球’，将生活在下沉的城市中和有毒废物中-- --这些废物 每年足以填满12.5万个奥林匹克规模的游泳池”。

她敦促 “为地球发挥领导作用”，包括相信科学、遵守全球协议、重塑多边主义、融资和国际团结，以及保护穷人和弱势群体。

她强调，“对地球的领导力意味着与自然和平相处”。