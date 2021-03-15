阿斯塔纳俱乐部发布《欧亚地区2021年风险报告》

哈通社/努尔苏丹/3月15日 -- 欧亚地区权威地缘政治论坛——阿斯塔纳俱乐部（Astana Club）日前发布《2021年欧亚地区风险报告》。

哈萨克斯坦首任总统基金会下属的世界经济政治研究院对全球75个国家的1200余名受访者和40余名国际问题专家进行了问卷调查，并依据调查结果完成了这份《2021年欧亚地区风险报告》。

2021年欧亚地区十大风险包括：

1.新冠肺炎疫情2.0。由于缺乏有效的国际合作机制来对抗疫情传播和病毒变异，新冠肺炎疫情可能持续整个2021年或更长时间。未来甚至可能出现新的让世界瘫痪的流行疾病。

2.经济复苏面临威胁。新冠肺炎疫情、经济活动瘫痪、地缘政治和社会不稳定、新兴市场债务危机给原本已不稳固的世界经济复苏带来新的威胁。据国际货币基金组织评估，受疫情危机影响，未来5年世界经济将减收28万亿美元。大家的目光聚焦于世界经济尽早复苏，但其缓慢复苏可能被新的衰退所取代。

3.美中冷战。新冠肺炎疫情期间，美国和中国几乎越过所有«红线»。2021年，美中之间的地缘冲突将会进一步加剧。美国政府换届并未缓和双方矛盾，反而赋予这种冲突以系统性特征。

4.伊朗危机。早在2020年初，伊朗就已处在与美国发生直接军事冲突的边缘。虽然危机没有发生，但战争威胁并未消失。围绕伊朗的日益紧张局势可能引发大规模军事对抗，从而对国际能源市场造成沉重打击。

5.西方与中国脱钩。西方和中国的脱钩不仅将在美国新政府领导下持续，而且随着美中在地缘经济和高科技领域的发展战略分歧加大，2021年将会出现新的危险动态。

6.核不扩散体制解体。冷战结束至今已经过去30年，关键核条约和制度受到削弱，加上军事技术的超越性发展，世界重新站在新一轮核军备竞赛的门槛上。

7.社会抗议爆发。新冠肺炎疫情引发世界各国社会反抗情绪加剧。2008-2009年全球金融危机之后，反抗情绪不断积累，并且由于实行隔离和强化限制措施达到巅峰。

8.全球网络危机。疫情期间的强制性社会隔离加快了全球经济数字化进程，政府、企业和国际社会被迫转向远程办公。由于数字领域缺乏统一规则，为大规模网络攻击提供了极大方便，可能成为全球性危机的催化剂。

9.数字极权主义。疫情期间，数字技术已成为遏制病毒传播的关键因素。全面数字化为控制个人数据和政治批评提供了前所未有的机会，从而带来新型极权主义风险。

10.脱碳失败。疫情期间，污染物和温室气体排放量出现历史性下降，只是暂时的«暴风雨来临前的平静»。2021年，随着经济恢复增长成为全球关注重点，意味着脱碳和二氧化碳减排计划将被搁置，尤其是在发展中国家。

阿斯塔纳俱乐部（Astana Club）是由努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）召集的基于漆咸楼（Chatham House）规则的全球性问题对话平台。该俱乐部与国际智囊团，世界经济与政治研究所，卡内基国际和平基金会，德国对外关系委员会，中国当代国际关系研究所和俄罗斯国际事务委员会合作。

【编辑：木合塔尔·木拉提】