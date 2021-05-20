教科部将为有意参加2021年高考的海外哈萨克同胞组织线上考试

哈通社/努尔苏丹/5月20日 – 哈萨克斯坦2021年度高考将在6月份为外国哈萨克同胞组织线上模式的考试。

哈萨克斯坦教育和科学部部长阿斯哈特·阿伊马汗别托夫20日在回答马吉利斯（议会下院）议员质询时表示，受国际和国内新冠疫情的影响，今年哈萨克斯坦全国统一高考采取了与往年不同的一些改变。

其中，借鉴2020年的经验，2021年度的高考将在6月为有意参加考试的外国哈萨克族同胞组织线上模式的考试。

部长表示，相关工作由教科部、国家考试中心和«同胞»基金共同协作实施。

阿伊马汗别托夫还强调指出，哈教科部将积极推动各项工作，为海外哈萨克族同胞报考和来哈接受高等教育创造各项条件。

同时，在当前的国际疫情环境下，所有参加高考的海内外考生的身体健康，也是教科部需要首要考虑的要务之一。

据其介绍，哈萨克斯坦在2020年首次为海外哈萨克族同胞组织了线上模式的全国统一高考考试。在2020年7月19日举行的考试中，共有551名海外哈萨克族同胞考生参考。

他还强调指出，为确保考试公平和公正，采取了必要的措施对在线考场进行监督。

【编译：木合塔尔·木拉提】