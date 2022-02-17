2021年哈国劳动力市场复苏势头强劲

哈通社/努尔苏丹/2月17日 -- 2021年哈国企业在招聘网站上发布的职位空缺比2020年同期增加了 57%。

根据猎头网站分析师的一份报告，2021年哈国劳动力市场上企业提供的工作机会大幅增加。

报告称，2021年，企业发布的职位空缺增加了57%。对比2020年，这一数据多出35万。专家指出，阿拉木图市、努尔苏丹市和奇姆肯特市的增长最为活跃。

分析人士指出，在长期的防疫限制措施之后，2021年哈国劳动力市场正在积极复苏。有一百多万人在寻找工作。

研究人员称，与2020年相比，2021年活跃求职者的简历数量增长了近一倍。应聘者简历中最常见的专业类别有:销售经理/客户服务经理、销售助理/出纳、会计和司机。

2021年招聘网站简历投递活跃度较2020年上升27%，达到2.8。这意味着大约有三个人申请一个空缺职位。专家称这种状态对市场来说是正常的。

2021年，全哈平均工资达到22.3万坚戈。这比 2020 年增加了26.6%。努尔苏丹、阿拉木图、阿克套、塞梅、铁米尔套、阿特劳、彼得罗巴甫尔、卡拉干达和乌斯卡曼的职位空缺高于平均水平。

2021年仍保持领先的专业领域：«销售»、«会计、管理会计、企业财务»、«行政人员»、«信息技术、互联网、电信»和«建筑、房地产»。

【编译：木合塔尔·木拉提】



