托卡耶夫总统听取央行2021年度工作汇报

哈通社/努尔苏丹/5月13日 —— 据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统13日在总统府召开工作会议，听取央行2021年度工作汇报。

央行行长哈利姆詹·皮尔玛托夫、总统办公厅第一副主任提穆尔·苏莱曼诺夫、政府副总理兼财政部部长耶尔乌兰·加玛吾巴耶夫、金融市场监管和发展署署长玛蒂娜·阿布勒哈斯莫娃、国家经济部长阿勒别克·库安特洛夫和央行领导层出席了会议。

会上，托卡耶夫总统听取了关于央行2021年落实的信贷政策结果、缓解通膨和保障金融稳定措施，以及提高财政收入、央行黄金外汇储备和国家基金资产当前情况的报告。

据央行介绍，我国存款美元化降至36.0%，而市场投资者在国家证券中的份额增加到至69.2%。此外，我国非现金交易额达73.1万亿坚戈。2021年，我国存款总额达27.1万亿坚戈，其中本币存款达17.3万亿坚戈。

总统指出，根据国家采取的有效措施，我国2021年的经济增速达到了4.1%。但是，通货膨胀率增长了前所未有的的水平，今年前四个月达到了13.2%，创造了2016年9月以来的新高。他强调，为解决该问题，政府、央行和其他国家机构要开展积极工作。

因此，托卡耶夫总统向政府与央行下达了将通货膨胀率降低至预期目标的工作指示。

国家元首谈及国家基金的工作，并强调了该基金在疫情期间对恢复经济领域的重大贡献。

-2020年，国家基金转移支付的资金总额达4.8万亿坚戈，而2021年为4.5万亿坚戈。今年，政府还需要4.6万亿坚戈。这是一笔巨款。国家预算不应依赖国家基金的资金。需要逐步减少转移资金，-总统说。

此外，总统还听取了我国证券市场和国家基金投资收益，以及有效管理国家基金资产和保障黄金外汇储备的流动性与安全性等汇报。

【编译：小穆】