2022年哈萨克斯坦农作物播种面积达2290万公顷

哈通社/努尔苏丹/2月15日—农业部部长叶尔波勒·卡拉舒科15日在政府会议上表示，政府为今年的春季播种工作分配40万吨燃油，低于市场价格15%。

卡拉舒科指出，农业部正在采取一切必要措施，及时高质量地开展今年的春季播种工作，并设立了运营总部，以负责协调各州播种工作。为支持农工综合体，还拨款700亿坚戈，向农业生产者提供优惠贷款。同时还通过食品企业远期采购计划拨出800亿坚戈，拨款资金较去年多出2倍。

他还表示，去年的干旱，以及备件、燃油、化肥和农药价格的大幅上涨，对即将到来的春播工作造成了重大挑战。在此方面，卡拉舒科提议考虑将春播工作的预算信贷增加700亿坚戈，以支持农民事业。

据他介绍，为农业生产者提供廉价燃油的问题正在得到解决。40万吨燃料和润滑油被分配给春播工程，价格低于市场价格15%。

«同时已与国内矿物肥料生产商达成协议，以充分满足农业工人的需求。 2022年将拨出700亿坚戈用于补贴种子、化肥和农药的采购。根据各州提供的数据，2022年计划播种2290万公顷，较2021年增加1.35万公顷。总的来说，春播准备工作正在按计划进行。»农业部长说。

【编译：达娜】