纳米卫星和微卫星市场将在2022年增长到34.9亿美元

哈通社/阿斯塔纳/7月1日 -- 全球第二大市场研究咨询公司MarketsandMarkets日前发布的一份关于纳米卫星和微卫星的市场研究报告显示，纳米卫星和微卫星市场将从2017年的12.1亿美元增长到2022年的34.9亿美元，预测复合年增长率为23.7%。

消息称，推动市场增长的因素包括：微小卫星对地观测需求不断增长、微小卫星生产成本低廉、纳米卫星和微卫星技术投资不断增长等。但是，目前对空间不断增多的卫星有严格的管制，这将影响微小卫星市场的发展。



该报告对纳米卫星和微卫星市场基于零部件、质量、应用、纵向和地域进行分类。



在零部件方面，纳米卫星和微卫星被分割为硬件、软件、数据处理、服务和发射服务。在质量方面，市场分为1 kg-100 kg（纳米卫星）和11 kg-100 kg（微卫星）。在应用方面，纳米卫星和微卫星市场又分为通信、对地观测和遥感、科学研究、生物实验、技术验证、学术培训、地图和导航、侦察。在纵向上，纳米卫星和微卫星市场又被分为政府、民用、商用、国防、能源&基础设施以及海事&运输。基于地域，纳米卫星和微卫星市场分为北美、欧洲、APAC和RoW（中东&非洲和拉丁美洲）。





在设备段方面，设备零部件预期将在2017年成为纳米卫星和微卫星最大的市场。公司提供的市场服务包括：计划和卫星设计、任务管理、工程服务、科学服务、测试、支持保障以及所有使用于纳米卫星和微卫星有效运作的服务。除了发展和设计微型卫星以外，服务方面的增长还来自于对纳米卫星和微卫星提供的保障服务的高需求。





在应用方面，对地观测和遥感卫星将是2017年最大的市场需求。纳米卫星和微卫星具有密实性特点，其高度流动性使它们成为无延迟预测灾害以及跟踪各种天气现象的最佳选择，例如飓风、闪电、极光或者自然灾害。

纵向来看，商业市场将成为2017年的主角。纳米卫星和微卫星商业市场有望在接下来几年见证高速增长，商业公司能收集实时数据并且通过微型卫星为各个地域的客户分发数据。



欧洲将在这几年成为纳米卫星和微卫星发展最快的市场。欧洲市场包括英国、俄罗斯、德国和法国，这些国家在卫星生产方面都获得了技术领导力。由于市场需求的增加，欧洲的纳米卫星和微卫星市场有望在对地观测和科学探索方面得到最快的发展。