2022年前4个月国家预算税收收入同比增加1.6倍

哈通社/努尔苏丹/5月19日--2022年前4个月，国家预算收到了4.9172万亿坚戈的税收收入，较去年同期增加1.6倍。

据国家收入委员会消息，2022年前4个月，国家预算的税收计完成率110.1%，原批准计划为4.4664万亿坚戈，实际收入为4.9172万亿坚戈，超额4508亿坚戈，这是去年同期的1.6倍。

其中：

-共和国预算执行率100.7%（原计划3.2909万亿坚戈，实际收入为3.3148万亿坚戈，超额239亿坚戈），是去年同期的1.8倍，即增加1.4945万亿坚戈。

-地方预算执行率136.3%（原计划1.1755万亿坚戈，实际收到1.6025万亿坚戈，超出计划4270亿坚戈），较2021年同期增长31.0%，即增加3790亿坚戈。

与2021年同期相比，国家预算税收收入主要自石油企业所得税，增加5710亿坚戈或2倍，国内消费品增值税收入增加4332亿元坚戈或 4.6 倍，出口关税增加3119 亿坚戈或 2.1 倍，从第三国进口的商品增值税增加 904 亿坚戈或 39%，从 关税联盟国家进口的增值税增加 531 亿坚戈或 21%，矿产开采税收增加 411 亿坚戈或 42.2%。

以下因素促成了收入的增长：

-与去年同期相比，2022 年前4个月主要出口商品价格上涨，其中石油价格上涨-65.1%、铝 51.9%、锌 40.9%、铅 16.5% 、铜 15.4%。 原油出口关税税率增加56.4%（2021年1-5月，平均每1吨税率55美元，2022年1-5月为86美元）。

-今年4个月，与第三国贸易额增长1.5倍（出口增长1.7倍，进口增长1.2倍）。

-2022 年 4 个月的销售额同比增长 24.4%。

【编译：阿依波塔】