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    11:47, 24 八月份 2021 | GMT +6

    2022年哈萨克斯坦GDP增长率预计为3.9%

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    哈通社/努尔苏丹/8月24日--2022年哈萨克斯坦GDP增长率预计为3.9%

    哈萨克斯坦国家经济部长阿塞特·伊尔哈利耶夫在24日召开的政府例行工作会议上介绍了2022-2026年社会经济发展预测草案。

    2022-2026年国家社会经济发展预测是根据世界和国家经济发展的各种情景，考虑到了以下参数：

    1）2020年国内生产总值数据和今年1-7月经济发展成果；

    2）根据国际金融组织最新预测，预计2022年世界经济将增长4.9%，2023年增长3.5%；

    3）根据国际金融组织的共识预测，2022年石油价格为每桶64.5美元，2023年为58美元。

    部长介绍说，根据外部和内部环境因素制定了哈萨克斯坦2022-2026年经济发展的基本、乐观和悲观预测。根据基本预测，年均 GDP 增长率为 4.8%，乐观预测为 5%，悲观为 4.6%。 建议使用基本预测方案进行预算规划。 在这方面，2022 年的实际 GDP 增长率预计为 3.9%， 到2026年将加速至5.2%

    他表示，2022 年的名义 GDP 预测为 87.1 万亿坚戈，2026 年为 119.9 万亿坚戈。 预计所有基础领域都将出现积极增长。

    【编译：阿依波塔】


    标签:
    哈萨克斯坦 政府 经济 国家经济部 黄金储备
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