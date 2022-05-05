国家经济部对哈萨克斯坦2022年GDP增速预测做出调整

哈通社/努尔苏丹/5月5日 – 2022年哈萨克斯坦经济增速预期由3.9%下调至2.1%。

哈萨克斯坦参议院（议会上院）5日上对2022~2024年国家基金保障性转移支付法案的修正案进行了审议。

会上，国家经济部部长阿勒别克·库安特洛夫表示，根据当前的外部经济形势、全球经济评估以及石油市场的动态趋势，对2022年度的宏观经济指标和预算参数进行了更新。

他表示，2022年年初至今，经济的增长一直表现出积极趋势，前两月哈国GDP增速达到了3.5%。

国际石油市场方面，石油价格保持在98美元/桶。国际金融组织预计，2022年石油价格的浮动区间在74美元至105美元之间。因此，国家经济部在调整宏观指标时，将年均油价定为每桶90美元。

考虑到这一变化，国家经济部对今年哈国经济全年增速的预期也进行了调整，即从3.9%调整为2.1%。

库安特洛夫说：«预计名义GDP为91.5万亿坚戈，比此前的预测高出4.5万亿坚戈。»

据其介绍，央行预计今年哈萨克斯坦的出口额将增至722亿美元，进口额则达402亿美元，而通货膨胀率将在 8% 到 10% 之间。

【编译：木合塔尔·木拉提】