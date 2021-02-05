北京2022年冬奥会和冬残奥会火炬发布

哈通社/北京/2月5日--据人民网报道，北京冬奥会倒计时一周年活动在国家游泳中心“冰立方”举行。活动现场，北京2022年冬奥会和冬残奥会火炬——“飞扬”正式发布亮相。

火炬是北京冬奥会理念和中国文化的重要载体，是北京冬奥会的愿景和精神的集中体现。北京冬奥会火炬外形极具动感和活力，颜色为银色与红色，象征冰火相约，激情飞扬，照亮冰雪，温暖世界。北京冬残奥会火炬则选用银色与金色，寓意辉煌与梦想，体现“勇气、决心、激励、平等” 的残奥价值观，火炬最下方一圈刻有“北京2022年冬残奥会”全称的盲文。

北京即将成为奥运历史上首座“双奥之城”，北京2022年冬奥会和冬残奥会火炬整体外观与北京2008年奥运会开幕式主火炬塔形态相呼应。火炬以祥云纹样“打底”，自下而上从祥云纹样逐渐过渡到剪纸风格的雪花图案，旋转上升，如丝带飘舞。

火炬外观设计师李剑叶表示，祥云传达吉祥的寓意，是2008年北京奥运会的延续，雪花表现冬奥会特征，是北京2022年冬奥会的创新。“火炬纹样设计既体现了‘双奥之城’的传承与发扬，又蕴含着‘道法自然，天人合一’的中国传统思想。” 火炬交接时，两支火炬的顶部可以紧密相扣，这既是设计上的奇妙创新，又象征着不同文明交流互鉴，让世界更加相知相融的冬奥愿景。

碳纤维专家、中国石化上海石化股份公司副总经理黄翔宇认为，北京冬奥会火炬外壳由碳纤维及其复合材料制造而成，呈现出了“轻、固、美”的特点，解决了碳纤维复合材料在极端条件下的应用瓶颈（实现了火炬外壳在高于800℃的氢气燃烧环境中正常使用）。破解了火炬外壳在1000℃高温制备过程中起泡、开裂等难题。

中国航天科技集团高级工程师韩宗捷介绍，火炬的研制解决了火焰颜色与稳定性、高压储氢，氢能安全利用等多项技术难题。安全可靠性高，可抗风10级，可在极寒天气中使用，减压比高达几百倍。在解决复杂难题的同时，兼顾了轻量化小型化外形匹配要求。

北京冬奥组委文化活动部副部长王向豫表示，2022年冬奥会火炬体现了艺术设计与科技创新的完美融合。“火炬选用碳纤维及其复合材料制成，降低了重量，燃料使用氢燃料，使火炬燃烧时的碳排放为‘零’，体现出‘绿色’办奥理念和科技冬奥成果。在冬奥会倒计时一周年活动上发布火炬外观设计，希望用火炬点燃全世界对北京2022年冬奥会和冬残奥会的热情与广泛期待。火炬接力是北京2022年冬奥会和冬残奥会的‘开场锣’，通过火炬接力活动，聚焦冬季运动，促进全民健康，推动残健融合，为北京冬奥会和冬残奥会举办营造良好氛围。”

据悉，自2020年4月24日，北京冬奥组委通过公开征集和定向邀请的方式开展火炬外观设计工作，得到了广泛关注，共收到应征作品182件。这些作品来自全国22个省（区、市），涉及专业院校14家，专业公司18家，以及近百名专业设计师。经过征集、评审、修改、打样测试等一系列工作，火炬设计方案最终确定。

国际奥委会执委会对此次火炬的设计给予了高度的肯定。他们认为这次火炬的设计再次证明了奥运会是体育与文化、艺术和科技的巧妙结合。既有文化传承又有科技创新，中国的文化艺术得到完美展现，体现了“双奥之城”的特点，也展现了奥林匹克精神。