哈萨克斯坦将在2022年五人制欧洲杯首轮对阵意大利

哈通社/努尔苏丹/10月19日 – 2022年五人制欧洲杯决赛圈分组结果出炉。

据哈萨克斯坦足球联合会消息，2022年欧洲五人制足球锦标赛决赛圈抽签仪式18日在荷兰宰斯特市举行。

根据抽签结果，哈萨克斯坦队同意大利、斯洛文尼亚和芬兰被一同分在B组，

按照赛事日期安排，2020年1月20日，哈萨克斯坦队将首先与斯洛文尼亚对战，1月24日对阵芬兰，1月28日对阵意大利。

其他三个小组的分组情况为：

A组：荷兰、塞尔维亚或白俄罗斯、乌克兰、葡萄牙

C组：俄罗斯、波兰、斯洛伐克、克罗地亚

D组：格鲁吉亚、西班牙、阿塞拜疆、波斯尼亚和黑塞哥维那

值得一提的是，塞尔维亚或白俄罗斯将在11月14~17日期间进行一场附加赛，以确定最终将由哪一队晋级决赛圈。

五人制足球欧洲锦标赛将于2022年1月19日至2月6日在阿姆斯特丹和荷兰格罗宁根举行。

哈萨克斯坦于2016年开始参加欧洲杯赛事，并在2018年打入半决赛。目前哈国国家队在UEFA欧洲排名第四。

值得一提的是，在今年的五人制世界杯中，哈萨克斯坦队夺得了第四名。

【编译：木合塔尔·木拉提】