2022亚洲粮油论坛将在哈萨克斯坦举行

哈通社/努尔苏丹/3月28日 -- 2022年亚洲粮油国际论坛将于4月7日在努尔苏丹举行。论坛嘉宾将在会上讨论世界粮食、油籽市场的现状，以及哈萨克斯坦在当前形势下的新机遇。

农业生产者、农产品加工者、贸易商、农民生产资料供应商、金融家将应邀参加论坛。

紧张的地缘政治局势使世界粮食和其他农作物贸易变得更加复杂，包括物流不畅、价格上涨、买卖双方结算时面临的问题。此外，由于燃料和润滑剂以及矿质肥料价格大幅上涨，各国开展播种工作也不乐观。所有这些因素使2022-2023年粮食收获季是否能获得足够的产量成为了疑问。

哈萨克斯坦仍然是全球最大的面粉出口国之一，也是中亚国家粮食和油籽的主要供应国，对欧洲市场的交货量也在增加，与会各方将在论坛期间讨论如何积极开发这种潜力。

发言嘉宾包括哈萨克斯坦的专家和外国分析机构，他们将主持会议，讨论扩大现有以及开发新的运输走廊、国家层面限制农产品出口、小麦和葵花籽加工问题、确保中亚粮食安全以及其他问题。

本次粮油论坛的的主办方是APK-Inform IA与哈萨克斯坦Expo Time公司和乌兹别克斯坦Inter Standard Consult公司。本次活动合作伙伴是哈萨克斯坦粮食联盟。

【编译：木合塔尔·木拉提】