哈萨克斯坦在《2023年全球技能报告》中居第31位

哈通社/阿斯塔纳/7月21日--全球最大的在线教育平台 Coursera发布了《2023年全球技能报告》。

Coursera在《2023年全球技能报告》中，评估了100个国家超过1.24亿学习者的技能。

哈萨克斯坦科学和高等教育部长萨亚萨特·努尔别克表示，《2023年全球技能报告》中哈萨克斯坦居第31位。 报告指出，哈萨克斯坦学习者在技术技能方面表现优异，技术指标为96%。

此次报告包含了对以下三项技能的评估：

商业——与商业管理相关的技能，如管理、沟通、财务和会计；

技术——构建、维护和扩展 IT 系统和软件所需的技能；

数据科学——收集和使用公司创造的知识来做出决策或开发产品及服务的技能。

哈萨克斯坦科学和高等教育部关于在25所高等教育机构的教育项目中引入600多门课程，为数字经济培养2万名学生和教师倡议，对提高这一排名产生了积极影响。

Coursera是大型公开在线课程项目，由美国斯坦福大学两名计算机科学教授创办，旨在同世界顶尖大学合作，在线提供网络公开课程。

【编译：阿依波塔】