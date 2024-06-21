2023 年全球外国直接投资下降2%

（哈萨克国际通讯社讯）据联合国新闻处消息，联合国贸易和发展组织今天发布的最新《世界投资报告》显示，2023 年全球外国直接投资下降 2%，至 1.3 万亿美元。

报告同时显示，全球外资（包括直接和间接投资）连续第二年降幅超过 10%。造成这一趋势的主要原因是全球经济放缓，以及贸易和地缘政治的紧张局势。

报告认为，尽管 2024 年外国直接投资的前景仍然充满挑战，但“全年或将呈小幅增长趋势”，这得益于金融条件放宽和促进投资便利化方面的协同努力。

大多数地区出现下降趋势

报告显示，2023 年，流向发展中国家的外国直接投资下降 7%，至 8670 亿美元。

亚洲发展中经济体的总体降幅为 8%；流向非洲的外国直接投资下降 3%，拉丁美洲和加勒比地区降幅为 1%；流向欧洲大部分地区和北美的外资分别减少了 14% 和 5%。

相比之下，流向结构薄弱和脆弱经济体的外国投资逆势而上，在最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家均略有增加。

亚洲表现

报告显示，在东亚，外国直接投资流入量下降了9%，主要是由于中国和香港特别行政区的减少。

报告指出，按外国直接投资总量计算，中国及其香港特别行政区仍然是亚洲发展中国家最大的投资者，其次是美国、日本和新加坡。

投资不足减缓可持续发展

报告指出，随着 2023 年融资条件的收紧，对电力和可再生能源等基础设施和公共服务领域至关重要的国际项目融资交易数量减少了四分之一。这导致与可持续发展目标相关的行业投资减少了 10%，其中受影响最大的是农业食品系统、水和卫生设施。

与此同时，全球资本市场通过可持续金融产品为实现可持续发展目标筹资的速度正在放缓。2023 年，可持续债券略有增长，而流向可持续投资基金的新资金下降了 60%。

“漂绿”（Greenwashing）是指企业或组织在其产品、服务或政策上进行虚假或夸大的环保宣传，以误导消费者或公众相信其具有环境友好性或可持续性的行为。报告指出， "漂绿 "问题正日益影响投资者的需求。报告呼吁采取更为系统的措施，增加可持续基金市场的透明度和可信度。

推动投资便利化

报告指出，商业和投资便利化是发展中国家私营部门发展和吸引外国直接投资的核心。

报告显示，2023 年，发展中经济体采取的投资政策措施中有 86% 对投资者有利。

报告强调，促进商业和投资有助于扩大数字政府服务。各国可以利用数字政府工具实现规模经济和范围经济。